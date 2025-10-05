Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão de eliminar intervenções visa evitar que a celebração seja associada à campanha para as eleições autárquicas, que decorrem dentro de uma semana, explicou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na cerimónia lisboeta estarão presentes o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o presidente da Assembleia da República, representantes de outros órgãos de soberania, bem como os autarcas da cidade.