A decisão de eliminar intervenções visa evitar que a celebração seja associada à campanha para as eleições autárquicas, que decorrem dentro de uma semana, explicou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na cerimónia lisboeta estarão presentes o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o presidente da Assembleia da República, representantes de outros órgãos de soberania, bem como os autarcas da cidade.

Este modelo de celebração já tinha sido aplicado em 2019, também durante um período eleitoral, e além de Lisboa estão previstas cerimónias noutros municípios do país.

