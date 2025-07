O âmbito da transação abrange a carteira de crédito (produtiva) ao consumo da Unicre (cartões de crédito, consolidação de crédito e crédito pessoal), com um valor líquido contabilístico de aproximadamente 262 milhões de euros (a junho de 2024), a marca Unibanco e outros ativos e passivos associados à unidade de negócio de crédito ao consumo Unibanco.

"Sustentado por uma sólida posição de capital, com um rácio CET1 de 16,8% (em junho de 2025), o novobanco está bem posicionado para integrar a atividade de crédito ao consumo da Unicre, a qual irá acrescentar escala adicional e uma base de clientes, permitindo reforçar a presença comercial do novobanco e potenciar oportunidades de cross-selling. A conclusão desta transação permitirá aumentar a carteira de crédito ao consumo do novobanco em cerca de 15%, reforçando ainda mais a sua posição no mercado português de crédito ao consumo", refere o banco em comuniado.

A conclusão da transação, sujeita às condições habituais, deverá ocorrer durante o primeiro trimestre de 2026.

Recorde-se que o Novo Banco, está em processo de compra pelos franceses do BPCE.

Lembra-se que o Novo Banco é o 4.o maior banco a operar no mercado português, com 1,7 milhões de clientes, ativos de 42,4 mil milhões de euros e uma quota de mercado global de 9,2% em junho de 2025.