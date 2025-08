Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sua Alteza Xeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, lançou o projeto exclusivo Dubai Mallathon na quinta-feira, 24 de julho.

A Dubai Mallathon criou pistas exclusivas para caminhada e corrida dentro de sete centros comerciais do Dubai, incluindo o Dubai Mall, o Mall of the Emirates, o Dubai Hills Mall, o Deira City Centre, o Springs Souk, o City Centre Mirdif e o Dubai Marina Mall.

Esses shoppings serão transformados em pistas organizadas de saúde e fitness durante o período da manhã, das 7h às 10h, durante todo o mês de agosto.

A ideia é transformar espaços internos familiares em lugares que inspirem movimento e uma comunidade mais ativa no Dubai.

À medida que o calor do verão aumenta ao ar livre, a iniciativa visa fornecer grandes espaços internos com ar condicionado para que as pessoas possam manter-se em movimento.

O xeque Hamdan explicou que a Dubai Mallathon faz parte do plano da cidade de torná-la o melhor lugar do mundo para viver, trabalhar e visitar. " Esta é uma iniciativa que transforma shoppings da cidade em pistas de ginástica indoor, incentivando a comunidade de Dubai a manter-se ativa com conforto e segurança durante as manhãs de agosto. Alinhada à Agenda Social 33 de Dubai, a iniciativa coloca a saúde e o bem-estar no centro da vida diária". Como uma nova iniciativa comunitária lançada nos shoppings de Dubai, é uma ideia simples com um objetivo poderoso: levar uma vida saudável e ativa para espaços quotidianos familiares", afirmou nas redes sociais.

A participação é totalmente gratuita e pode ser feita por meio de inscrição online aqui . Um cartão digital é fornecido aos participantes.

A Mallathon também conta com colaborações com restaurantes e lojas nos shoppings participantes, com ofertas especiais disponíveis para promover um estilo de vida equilibrado e ativo.