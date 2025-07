Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Já foi uma prioridade, o interesse acabou por esfriar, mas agora volta a ser um objetivo dos encarnados. Anis Hadj Moussa, jogador de apenas 23 anos do Feyenoord, está de novo em cima da mesa dos encarnados após o negócio João Félix cair, mas também devido à grave lesão de Bruma, que se lesionou no jogo de sábado diante do Fenerbahçe.

O argelino já foi alvo de propostas dos encarnados, que viram recusadas ofertas na ordem dos 12 milhões de euros, com os neerlandeses a exigirem sempre uma verba na casa dos 20 milhões de euros. Rui Costa, presidente do Benfica, volta agora a assumir este dossier e poderá tirar partido também das boas relações entre os clubes, como traduz a recente transferência de Tengsted da Luz para este clube dos Países Baixos.

A urgência no dossier é tal que nas próximas horas Rui Pedro Braz, diretor dos encarnados, deverá rumar a Roterdão para tratar do negócio.

Moussa é a prioridade, mas há outros nomes em carteira, concretamente o jovem extremo do Sporting de Braga, Roger. O futebolista de 19 anos é um objetivo de Rui Costa de há já algumas épocas, mas o valor exigido pelos bracarenses, acima dos 20 milhões de euros, tem travado as investidas.

Se estes dois nomes estão em carteira, outro está mais perto da Luz, o avançado Franjo Ivanovic. O processo do internacional croata de 21 anos de idade do Union Saint-Gilloise está mais adiantado, num negócio que poderá ascender aos 25 milhões de euros.