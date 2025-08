Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num vídeo que já é viral nas redes sociais, é possível ver a componente rotativa da estrutura a desfazer-se com o ímpeto do carrossel, soltando-o a meio do ar.

Várias peças do carrossel dispararam pelo ar, enquanto a parte principal, que levava os utilizadores desta diversão, caiu ao chão.

De acordo com a imprensa internacional, três pessoas ficaram em estado crítico, devido à queda da diversão "360 Big Pendulum" e 23 ficaram feridas.

O acidente ocorreu na noite de quarta-feira num parque de diversões na área de Al-Hada, em Taif, perto da cidade de Jidá, informou a imprensa estatal Arab News.

De acordo com a agência, o príncipe Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz, governador da região, ordenou o encerramento imediato do parque enquanto uma investigação é realizada.