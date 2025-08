Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O que aconteceu?

O corpo de um homem sem cabeça foi encontrado na manhã desta quarta-feira, dia 30, no Pátio Salema, no centro de Lisboa.

Recorde-se que o alerta foi dado às autoridades pelas 6h45, sendo que o crime terá acontecido durante a madrugada desta quarta-feira.

Segundo o COMETLIS, tratava-se de um cidadão estrangeiro, de origem africana, de 34 anos, em situação regular no país.

A cabeça foi encontrada?

Sim.

Um homem deslocou-se ao início da tarde desta quinta-feira ao Hospital de São José, em Lisboa, onde entregou a cabeça que, ao que tudo indica, pertencerá ao cadáver que foi encontrado, quarta-feira de manhã, junto ao Teatro Nacional D. Maria II.

Fonte oficial da PSP disse ao CM que o homem chegou à unidade hospitalar já após o almoço. Começou por falar com funcionários, garantindo que no interior do saco que segurava estava a cabeça pertencente ao cadáver encontrado, mais de 24 horas antes, no Pátio do Salema.

Os agentes da PSP no posto do Hospital de São José foram logo chamados e confirmaram que o homem realmente transportava uma cabeça.

O que aconteceu depois?

A Polícia Judiciária (PJ) deteve depois o cidadão, estrangeiro, de 29 anos, suspeito dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida.

Segundo o Expresso, o autor do crime cometeu o homicídio nesse mesmo local, no Pátio Salema, numa rua em que àquela hora da noite não havia qualquer movimento de pessoas.

A PSP comunicou o caso à PJ e o homem veio a ser interrogado por inspetores da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, tendo o alegado homicida confessado o crime durante o interrogatório desta quinta-feira.

O que levou a isto tudo?

Segundo as autoridades, a motivação para este crime foram razões de "índole pessoal", apesar de se terem conhecido pouco tempo antes da vítima ser decapitada.

O encontro foi combinado através de uma aplicação e acabou por correr mal, segundo a Polícia Judiciária, que nega também que o crime tenha sido devido a tráfico ou consumo de estupefacientes.