Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Já esclareci as questões de arbitragem, mas essa do manto verde ainda não. Muito se tem dito que o Sporting controla os órgãos do futebol e gosto de fazer estes exercícios. Pensem comigo: o atual presidente da FPF, é conhecido por toda a gente, é benfiquista. O presidente da Liga, o que me disseram antes, quando fiz o trabalho de casa, é uma pessoa séria e íntegra mas que era benfiquista. Se olharmos para elementos mais abaixo, de elementos da direção, encontramos grandes sportinguistas como Domingos Paciência, Toni... ", disse, atacando depois mais concretamente os encarnados.

"Vejo muitos preocupados, obcecados com o Sporting, o presidente do Benfica, os candidatos às eleições do Benfica... Fica o conselho: sejam mais competentes, trabalhem mais, isso ajuda muito. Desde que estou na direção, já houve épocas desportivas mal sucedidas mas nunca o presidente do Sporting desculpou a época com a má arbitragem", salientou.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.