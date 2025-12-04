Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um incêndio deflagrou esta madrugada num prédio situado na Rua Almada Negreiros, na Amadora, causando momentos de grande aflição entre os moradores.

A operação de socorro revelou-se complexa, já que a porta principal do edifício não podia ser utilizada. Muitos residentes tiveram de escapar pelas janelas e pelas escadas exteriores, enquanto os bombeiros recorreram às escadas da corporação para retirar pessoas encurraladas pelo fumo intenso, sobretudo no terceiro piso.

Do incidente resultaram duas vítimas: um ferido grave e outro ligeiro, ambos por inalação de fumos, que foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

As primeiras indicações apontam para que o fogo tenha começado devido a uma manta elétrica, embora as causas exactas ainda estejam a ser investigadas pelas autoridades.

