Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica anunciou que, na sequência do uso de tochas por parte de adeptos durante o jogo frente ao Ajax, em Amesterdão, a UEFA proibiu o clube de vender bilhetes para o próximo encontro fora na Liga dos Campeões, diante da Juventus.

O clube recorda ainda que cumpre uma partida de pena suspensa por dois anos. Qualquer novo episódio de pirotecnia, seja no Estádio da Luz ou em jogos fora, poderá levar a sanções adicionais, incluindo a proibição de venda de bilhetes para jogos fora e eventual interdição de acesso a determinados setores nos jogos em casa.

O Benfica apelou aos seus adeptos para que mantenham um comportamento exemplar, de forma a proteger o clube de penalizações futuras e garantir que todos continuam a viver a emoção e a história da instituição com paixão e entusiasmo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.