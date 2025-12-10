Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a GNR, o condutor de uma viatura abordada durante a operação apresentou um comportamento suspeito. Ao detetarem odor a droga proveniente do interior do veículo, os militares realizaram uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária à viatura, encontrando produto estupefaciente na posse do indivíduo. A investigação prosseguiu com uma busca domiciliária.

Da operação resultou a apreensão de 4 413 doses de haxixe, cinco doses de liamba, 65 sementes de canábis, 16 virotões, duas balanças de precisão, material de fracionamento e armazenamento, além de 690 euros em numerário, uma besta e um telemóvel.

O homem foi constituído arguido, tendo o caso sido comunicado ao Tribunal Judicial da Lourinhã. A ação contou ainda com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Vedras.

