No Norte e Centro, o céu apresentará muita nebulosidade, embora se prevejam boas abertas no interior centro a partir do meio da manhã. Nas restantes áreas destas regiões, o dia deverá tornar-se pouco nublado à medida que avança. Há possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos até meio da manhã, podendo prolongar-se até meio da tarde no interior centro. O vento será fraco, tornando-se por vezes moderado nas terras altas, e rodará para leste durante a tarde. Poderá ainda formar-se neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. A temperatura mínima desce, enquanto a máxima deverá registar uma pequena subida no interior.

A Região Sul começa o dia com períodos de muita nebulosidade, apresentando céu muito nublado até meio da manhã. A tarde trará maior abertura no litoral oeste, tornando o céu pouco nublado. Prevêem-se aguaceiros fracos e dispersos, mais prováveis no interior, e períodos de chuva durante a madrugada no Baixo Alentejo e no sotavento algarvio. O vento sopra fraco a moderado de norte, podendo ser forte nas serras algarvias até meio da tarde, e rodará para leste nas serras do interior alentejano no final do dia. A temperatura deverá descer ligeiramente.

Na Grande Lisboa, o céu será pouco nublado, embora com períodos de maior nebulosidade no início da manhã. O vento será fraco de norte e existe possibilidade de neblina matinal, sobretudo na faixa costeira. A temperatura mínima também deverá descer ligeiramente.

O Grande Porto terá céu pouco nublado, tornando-se muito nublado até meio da manhã e com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos. O vento será fraco e existe igualmente risco de neblina ou nevoeiro matinal. A temperatura mínima desce.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas irão variar entre 4 e 5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros, com a água do mar a registar entre 15ºC e 16ºC. Na costa sul, as ondas serão de 1 a 2 metros, descendo depois para 1 a 1,5 metros, e a temperatura da água situar-se-á entre 17ºC e 18ºC.

