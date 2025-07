A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), no âmbito da Supertaça Cândido de Oliveira, que se realiza hoje no Estádio do Algarve, desencadeou, nos últimos dias, uma operação de prevenção e repressão criminal, com o objetivo de combater práticas ilícitas, nomeadamente crimes de especulação e venda irregular de bilhetes.

LUÍS FORRA/LUSA