Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação mobiliza cerca de 450 militares do Comando Territorial de Faro, abrangendo as áreas de patrulhamento, trânsito, intervenção e investigação criminal, com o objetivo de garantir a ordem pública, a segurança de equipas, árbitros e adeptos, bem como a fluidez do tráfego nos acessos ao recinto.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A operação envolve ainda forças especiais da Unidade de Intervenção, com valências em ordem pública, operações especiais, binómios cinotécnicos (com cães), inativação de engenhos explosivos e elementos da Unidade Nacional de Trânsito.

Recomendações para os adeptos

Dado o elevado número de espetadores esperado e o acréscimo de tráfego na região, especialmente nas imediações do estádio, a GNR apela a que os adeptos cheguem com antecedência e respeitem rigorosamente as indicações das autoridades e dos assistentes de recinto.

A abertura das portas do estádio está prevista para as 18h45. O acesso será feito exclusivamente com bilhete físico válido – não são aceites bilhetes eletrónicos. Crianças entre os 3 e os 6 anos apenas poderão entrar mediante apresentação de termo de responsabilidade, disponível no site da FPF ou nos quiosques de acreditação.

Entre outras medidas de segurança:

Não será permitida a entrada a pessoas com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0.8 g/l;

É proibido o porte de armas ou material pirotécnico;

O espaço aéreo na área do evento está interdito;

Devem ser seguidas todas as indicações dadas pela GNR e pela organização.

Interdições de trânsito

Durante o período entre as 23h00 e a 01h00, várias vias estarão temporariamente interditas:

A22 (Portugal – Espanha): encerrada entre os nós 12 (Km 68.8) e 13 (Km 74); Alternativa: EN396, EN125 e IC4.;

IC4 em direção a Faro: encerrado; Alternativa: EN125-4 direção Esteval ou EM520-1 direção St.ª Bárbara;

Variante do Troto (EN125): encerrada; Alternativa: EN125;

IC4 (Faro – Loulé): encerrado; Alternativa: EN125;

Acesso ao Estádio Algarve pelo IC4: encerrado; Alternativa: ligação à “Algar”.

A GNR reforça, em comunicado, que todas estas medidas têm como finalidade assegurar a segurança de todos os intervenientes e adeptos, contribuindo também para a prevenção de acidentes rodoviários nas horas antes e após o evento.