Imagens divulgadas pelos media locais mostram “dezenas de agricultores a ocupar a placa do aeroporto”, o maior da ilha, levando à suspensão total de voos. Numa outra frente de protestos, em Chania, a segunda maior cidade de Creta, registaram-se confrontos que resultaram, segundo relatos locais, em dois feridos.

A polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, que “atiraram pedras contra os agentes e viraram um carro-patrulha”, de acordo com os meios de comunicação gregos. Uma das imagens captadas pela Reuters mostra um trator envolto numa nuvem de gás lacrimogéneo próximo do aeroporto.

Os protestos foram desencadeados após novos atrasos no pagamento de subsídios agrícolas financiados pela União Europeia, atrasos esses que seguiram um escândalo relacionado com requerimentos fraudulentos de apoio. As autoridades gregas anunciaram que estão a rever todos os pedidos de subsídios da PAC, uma decisão que os agricultores classificam como “punição coletiva que os deixa endividados e incapazes de semear para a próxima época”.

A crise no setor agrícola agravou-se com um surto de varíola ovina e caprina, que levou ao abate massivo de cabeças de gado em várias regiões do país.

Os protestos estenderam-se a todo o território: segundo a Sky News, os agricultores “mobilizaram milhares de tratores e veículos agrícolas” em passagens fronteiriças, autoestradas, portos e aeroportos, bloqueando o trânsito e afetando o transporte de mercadorias. Vários troços rodoviários no norte e centro da Grécia têm sido alvo de desvios policiais, enquanto bloqueios junto às fronteiras com Bulgária, Turquia e Macedónia do Norte têm causado perturbações significativas no tráfego de camiões.

O ministro da Ordem Pública da Grécia, Michalis Chrisochoidis, afirmou na semana passada que o governo mantém a porta aberta ao diálogo com os líderes dos protestos, mas avisou que “não tolerará o encerramento de pontos de trânsito fundamentais”.

A tensão não é inédita: protestos organizados por agricultores são frequentes na Grécia, e bloqueios semelhantes já chegaram a cortar todas as ligações rodoviárias entre o norte e o sul do país durante semanas.

