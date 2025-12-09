O Bayern alcançou a reviravolta já na segunda-parte com golos de Serge Gnabry (aos 65 minutos), Lennart Karl (69') e Jonathan Tah (77'). A equipa alemã consolidou o controlo do jogo sobretudo após o empate, explorando os flancos e pressionando a defesa leonina com insistência, acabando por derrubar a muralha verde e branca.

Apesar do golo inicial ter sido um auto‑golo de Joshua Kimmich (54') a favor do Sporting, os leões não conseguiram manter a vantagem. As falhas defensivas e a maior intensidade ofensiva do Bayern determinaram o desfecho. A derrota complica as aspirações do Sporting na fase de grupos, deixando o clube sob forte pressão para os próximos jogos, apesar de neste momento estarem ainda em lugar de apuramento direto.