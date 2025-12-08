Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cinco pessoas, com idades entre os cinco e os 28 anos, foram resgatadas na manhã desta segunda-feira na Madeira depois de uma onda ter galgado a muralha do cais do Paul do Mar, arrastando-as para a água. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado às 09h35 pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

As vítimas foram retiradas da água por populares que se encontravam no local, com recurso às boias de salvação do cais. Duas foram assistidas no local pelos bombeiros, enquanto três tiveram de ser transportadas para uma unidade hospitalar.

A operação mobilizou elementos da Polícia Marítima do Funchal, tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, bombeiros da Calheta, da Ribeira Brava e Ponta do Sol, além do SANAS Madeira. O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

