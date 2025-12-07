Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025 chega ao seu desfecho este domingo, às 13h00, no circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri chegam à corrida com hipóteses reais de conquistar o título.

Max Verstappen parte da pole position, com Lando Norris ao seu lado e Oscar Piastri em terceiro. A estratégia base apontada pela Pirelli é de uma paragem, começando com pneus médios e trocando para duros entre as voltas 20 e 26 — padrão que funcionou em 2024.

Lando Norris lidera o campeonato com 408 pontos, seguido por Verstappen (396) e Piastri (392). Um lugar entre o 1º e o 3º garante o título a Norris, Verstappen precisa de vencer e torcer para que Norris termine em 4º, enquanto Piastri terá de ganhar e esperar que Norris não vá além do 6º lugar.

Quem são os três grandes candidatos ao prémio?

Max Verstappen

Nasceu a 30 de setembro de 1997 em Hasselt, na Bélgica, e entrou para a Fórmula 1 com apenas 17 anos, tornando-se o piloto mais jovem de sempre na categoria. Conhecido pelo seu estilo de condução instintivo e agressivo, rapidamente se destacou, tornando-se o mais jovem a marcar pontos e a vencer uma corrida, aos 18 anos, no Grande Prémio da Catalunha de 2016, ao volante da Red Bull.

Verstappen conquistou o seu primeiro campeonato em 2021, após o histórico duelo final com Lewis Hamilton, defendendo com sucesso o título em 2022 e garantindo um terceiro campeonato consecutivo em 2023, com 19 vitórias em 23 Grandes Prémios. Em 2024, assegurou o quarto título, apesar de a Red Bull ter perdido ritmo na fase final da temporada.

Filho do ex-piloto de F1 Jos Verstappen e de Sophie Kumpen, uma mãe igualmente rápida no karting, o talento para a velocidade está-lhe no sangue.

Lando Norris

Nasceu a 13 de novembro de 1999 em Bristol, na Inglaterra, e entrou para a Fórmula 1 em 2019, com apenas 19 anos, depois de dois anos a ser acompanhado pela McLaren.

Na sua temporada de estreia, impressionou ao superar o mais experiente Carlos Sainz em várias sessões de qualificação, somando pontos em 11 corridas e ficando muito perto de um lugar no top 10 do campeonato. O primeiro pódio chegou em 2020, com mais conquistas nos anos seguintes, e embora tenha ficado perto da vitória na Rússia em 2021, consolidou-se como um dos pilotos de topo, dominando colegas de equipa mais experientes, como Daniel Ricciardo.

A temporada de 2024 marcou o seu grande avanço: Norris venceu quatro corridas, tornou-se o principal desafiante de Max Verstappen pelo título de pilotos e ajudou a McLaren a conquistar o primeiro campeonato de construtores desde 1998.

Oscar Piastri

Nasceu em 2001 em Melbourne, perto do circuito do Grande Prémio da Austrália, e desde cedo que se inspirou nas estrelas da Fórmula 1 que corriam no Albert Park. Para seguir o sonho, mudou-se para a Europa, tal como os compatriotas Mark Webber e Daniel Ricciardo, e começou por competir em campeonatos de karting.

Durante a carreira júnior, foi vice-campeão na F4 britânica, campeão na Fórmula Renault, campeão de F3 e campeão de F2 com mais de 50 pontos de vantagem. O seu talento chamou a atenção de várias equipas de F1 para 2023, com a McLaren a garantir os seus serviços. No seu ano de estreia, Piastri conquistou dois pódios e mostrou-se um rookie impressionante.

Em 2024, desempenhou um papel crucial na conquista do primeiro título de construtores da McLaren desde 1998, pressionando o colega de equipa, Lando Norris, e vencendo Grandes Prémios na Hungria e no Azerbaijão, terminando a temporada em quarto lugar na classificação de pilotos.

