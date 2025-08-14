Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Sporting oficializou esta quarta-feira, através de um comunicado, que adquiriu o centro comercial Alvaláxia, espaço que pertence à infraestrutura do Estádio José Alvalade.

Esta é a conclusão de um projeto dos leões, idealizado há mais de um ano, e que integra o projeto Cidade Sporting, do qual fazem parte também as obras de remodelação do interior da casa do leão.

Este espaço, refira-se, já pertenceu ao Sporting, mas foi vendido em 2006, em conjunto com o Edifício Sede Visconde de Alvalade. Agora, volta a fazer parte do património verde e branco, e será neste espaço que será construído o novo Museu do Sporting.

Eis o comunicado dos leões:

"O Sporting Clube de Portugal informa que concluiu a aquisição do espaço comercial Alvaláxia. Este passo representa o cumprimento de uma das metas centrais definidas no Plano Estratégico Future is Coming, apresentado a 19 de setembro de 2024 e no qual o Sporting CP estabeleceu que “a Cidade Sporting é um projeto inovador que consolida a visão de que o desporto é um meio para atingir a melhoria do bem-estar na vida das pessoas. O conceito foi concebido para proporcionar uma experiência holística, dinamizando as imediações do Estádio José Alvalade e Pavilhão João Rocha, num espaço multifuncional que integra desporto, arte, cultura e tecnologia.”

A aquisição do Alvaláxia constitui, assim, um marco de grande relevância no caminho definido pelo Clube para afirmar-se como um Hub de Entretenimento de excelência à escala global.

O novo espaço passará a integrar o projeto da Cidade Sporting, complementando as obras de remodelação atualmente em curso no lado poente do Estádio José Alvalade. Para a época 2026/2027, estão previstas intervenções no lado nascente, que enriquecerão a oferta e a experiência dos adeptos e visitantes.

O projeto da nova experiência Alvaláxia encontra-se em desenvolvimento, e o Sporting CP apresentará as novidades de forma faseada, ao longo da próxima época, à medida que forem sendo implementadas", lê-se.