Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica está à procura de uma solução para o seu meio campo defensivo e o alvo preferido é Barrenechea, argentino que na temporada passada jogou no Valência por empréstimo do Aston Villa.

O jogador de 24 anos é visto como excedentário para os villans, que pretendem negociar a sua transferência, daí que tenham acedido a conversações com o Benfica.

As primeiras conversas, no entanto, não convenceram o clube inglês, dado que a primeira oferta dos encarnados não passou dos 12 milhões de euros.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Nas últimas horas, contudo, o Benfica voltou à carga e realizou uma oferta que satisfaz mais o emblema da Premier League, apurou o 24notícias.

Há, ainda assim, outras equipas que estão atrás do médio argentino de 24 anos, nomeadamente o Valência, onde encantou na última temporada e ainda o Bétis, também da liga espanhola.

Caso se confirme a chegada de Barrenechea, tudo indica que Florentino possa abandonar a Luz, dado os clubes que também estão interessados no médio português. Além do argentino, os encarnados contam ainda com Manu Silva para o lugar de médio defensivo, pelo que a saída de Florentino, provavelmente rumo a Itália, deverá ser uma certeza.

As águias estão dispostas a ouvir ofertas pelo internacional português, mas sempre acima de 30 milhões de euros. O Nápoles é o emblema mais interessado, de momento.