"O FC Porto regista a decisão judicial que foi hoje proferida na Operação Pretoriano, que condenou os atos de violência perpetrados contra sócios do Clube na Assembleia Geral realizada no dia 13 de novembro de 2023", referem.

"Nos termos da mesma, resultou provada a existência de um plano previamente delineado para condicionar a liberdade associativa, o que jamais pode ser aceite pelo FC Porto", dizem ainda.

"É dever do FC Porto assegurar aos seus sócios as condições para que todos possam ter voz e participar livre e esclarecidamente na sua vida associativa", terminam.

Recorde-se que a leitura do acórdão realizou-se esta quinta-feira no Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto.

O ex-líder da claque do FC Porto Super Dragões, Fernando Madureira, foi esta quinta-feira condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva. A mulher, Sandra Madureira, foi condenada a 2 anos e 8 meses de prisão com pena suspensa, declarou a juíza.