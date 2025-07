Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Leitura do acórdão da Operação Pretoriano acontece hoje

É lido esta tarde o acórdão da Operação Pretoriano, no Tribunal de São João Novo, no Porto. Em causa estão os incidentes na Assembleia Geral do FC Porto em 2023, com Fernando e Sandra Madureira entre os 12 arguidos.

O Ministério Público pede penas de prisão efetiva superiores a cinco anos para seis deles, por alegada liderança de distúrbios com o objetivo de aprovar alterações aos estatutos do clube.

O grupo é acusado de 31 crimes, incluindo coação, agressões e atentado à liberdade de informação.

Leia a notícia completa aqui.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Aviso amarelo prolongado até sábado em quase todos os distritos

Em 13 dos 18 distritos de Portugal continental, vai manter-se o aviso amarelo devido ao calor até às 18h00 de sábado.

Tal como nos dias anteriores, Faro volta hoje a ser a exceção, não tendo qualquer aviso.

Évora volta a ser a zona mais quente do país, com 40º Celsius, e Aveiro e Sines as que têm temperaturas mais baixas, com 29º. Leia a notícia completa aqui

Área ardida até julho triplicou face a 2024

Mais de 10.700 hectares arderam em Portugal continental até 15 de julho, três vezes mais do que no mesmo período do ano passado, apesar de haver menos ignições.

A PJ já deteve 26 suspeitos de fogo posto este ano, ultrapassando o total de detenções de 2024.

Leia a notícia completa aqui.

Rússia volta a atacar Kiev esta madrugada

Seis pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas, na sequência dos ataques com mísseis e drones durante toda a noite.

As autoridades locais afirmam que a entrada de um bloco de apartamentos foi destruída, e prosseguem agora com uma operação de busca e salvamento, uma vez que pode haver pessoas debaixo dos escombros.

Leia a notícia completa aqui.