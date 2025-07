Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ex-líder da claque do FC Porto Super Dragões, Fernando Madureira, foi esta quinta-feira condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva, no âmbito da Operação Pretoriano, num processo relativo aos incidentes na Assembleia Geral do FC Porto de novembro de 2023.

A mulher, Sandra Madureira, foi condenada a 2 anos e 8 meses de prisão com pena suspensa, declarou a juíza.

A leitura do acórdão da Operação Pretoriano, que tem como arguidos Fernando e Sandra Madureira, ex-dirigentes da claque Super Dragões aconteceu a partir das 14h00 de esta quinta-feira no Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto.

Neste processo o Ministério Público (MP) pediu penas de prisão efetiva superiores a cinco anos para seis dos 12 arguidos: Fernando e Sandra Madureira, Vítor 'Catão', Hugo 'Polaco', Vítor 'Aleixo' e o filho deste, com o mesmo nome, todos com ligações ao universo "azul e branco".

Fernando Saul e José Dias foram absolvidos de todos os crimes de que estavam acusados.

Os 12 arguidos da Operação Pretoriano, entre os quais o antigo líder dos Super Dragões Fernando Madureira, começaram em 17 de março a responder por 31 crimes no Tribunal de São João Novo, no Porto, sob forte aparato policial nas imediações.

Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação, em torno de uma AG do FC Porto, em novembro de 2023.

Entre a dúzia de arguidos, Fernando Madureira é o único em prisão preventiva, a medida de coação mais forte, enquanto os restantes foram sendo libertados em diferentes fases.