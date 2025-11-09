Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio de Portugal no 14.º lugar, conquistando pontos na penúltima corrida da temporada e naquela que marcou a sua despedida do MotoGP em solo nacional.

O piloto português, que arrancou da 19.ª posição, viveu um fim de semana de fortes emoções, com o apoio da mulher, dos filhos e dos adeptos que encheram o Circuito Internacional do Algarve.

Depois de um 16.º lugar na corrida sprint de sábado, Miguel Oliveira protagonizou um dos momentos mais marcantes do domingo com o Hino Nacional cantado em uníssono nas bancadas, num ambiente de homenagem ao único português a competir no Mundial de MotoGP.

Durante a corrida, o piloto natural de Almada subiu rapidamente quatro posições, alcançando os lugares pontuáveis. Beneficiou depois dos abandonos de Joan Mir e Pecco Bagnaia para terminar em 14.º.

Na frente, Marco Bezzecchi venceu o Grande Prémio, à frente de Álex Márquez e Pedro Acosta, vingando-se do terceiro lugar obtido na sprint.

Miguel Oliveira, que já venceu em Portimão em 2020, despede-se do MotoGP em Valência, na próxima semana, encerrando um capítulo histórico para o motociclismo português.

