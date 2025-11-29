Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os aviões Airbus foram temporariamente impedidos de voar?



Sim. A Airbus emitiu uma diretiva urgente após descobrir que a radiação solar intensa podia danificar dados críticos dos computadores de bordo dos modelos da família A320. O problema afetava o software responsável pelo cálculo da altitude, podendo comprometer o controlo de voo. A decisão foi tomada depois de um incidente com um voo da JetBlue, que sofreu uma perda súbita de altitude em outubro, revela a BBC.

Que modelos foram afetados pelo problema?



Foram afetados os modelos Airbus A318, A319, A320 e A321. Cerca de 6.000 aeronaves precisaram apenas de uma atualização rápida de software, enquanto aproximadamente 900 aviões mais antigos necessitam da substituição do computador de bordo e, por isso, permanecem temporariamente no chão.

Qual foi a solução encontrada pela Airbus?



A Airbus disponibilizou uma atualização de software obrigatória para todos os modelos A319, A320 e A321, que deve ser aplicada antes do próximo voo regular. Nos aviões mais antigos, é necessário instalar um novo computador, o que pode levar mais tempo, dependente da logística e da disponibilidade do equipamento.

Houve atrasos ou cancelamentos de voos?

Sim. Algumas companhias foram afetadas:

A Air France registou atrasos e cancelamentos em Paris–Charles de Gaulle.

A Jetstar, na Austrália, cancelou cerca de 90 voos.

A Air New Zealand suspendeu temporariamente a operação dos A320, mas já retomou os voos.

Outras companhias, como a British Airways e a Wizz Air, reportaram perturbações mínimas.

Qual é o impacto em Portugal?



Na TAP, 58 dos 99 aviões da frota necessitam da atualização. A companhia afirmou estar a acompanhar de perto a situação, sublinhando que a segurança de passageiros e tripulações continua a ser a prioridade máxima.

A ANA Aeroportos está em contacto com as companhias aéreas para avaliar possíveis impactos na programação e aconselha os passageiros a aguardarem informações diretas das respetivas transportadoras.

O que disseram as autoridades aéreas?

A European Union Aviation Safety Agency (EASA) determinou que a atualização deve ser feita antes do próximo voo de rotina, tornando-se obrigatória a partir de 29 de novembro de 2025, às 23h59.

No Reino Unido, a Civil Aviation Authority informou que as companhias trabalharam durante a noite para aplicar os updates, garantindo que o tráfego aéreo não sofreu perturbações de grande dimensão.

A atualização já está concluída?

Segundo o ministro dos Transportes francês, mais de 5.000 aviões já receberam a atualização com sucesso. Menos de 100 aeronaves ainda aguardavam a intervenção técnica no sábado. O CEO da Airbus, Guillaume Faury, pediu desculpa pelos atrasos e garantiu que as equipas continuam a trabalhar para concluir o processo rapidamente.

O incidente da JetBlue esteve na origem desta medida?



Sim. O incidente de 30 de outubro, num voo da JetBlue entre Cancún e Newark, foi determinante. A aeronave perdeu altitude repentinamente devido a dados corrompidos no sistema de controlo de voo, provocando ferimentos em 15 passageiros e obrigando a uma aterragem de emergência em Tampa. A investigação da Administração Federal de Aviação levou à identificação da falha no software.

Esta situação afetou voos especiais, como o do Papa?



Sim. O avião do Papa Leão XIV, um Airbus A320, também precisava da atualização. Um técnico foi enviado de Roma para Istambul para realizar o procedimento e assegurar que o pontífice pudesse viajar no dia seguinte para o Líbano, onde continua a sua primeira viagem apostólica.

Qual é a importância da família A320 para a aviação mundial?

O A320 é o avião mais vendido da Airbus desde 1988. Até setembro de 2025, a fabricante já tinha entregue 12.257 unidades, ultrapassando ligeiramente o Boeing 737, o seu principal concorrente histórico. Por isso, qualquer problema técnico neste modelo tem impacto em companhias aéreas de todo o mundo.

