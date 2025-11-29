Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A corrida presidencial decorre num clima de grande incerteza, com vários candidatos na disputa para suceder à presidente Xiomara Castro. Até agora, três candidatos destacam-se, mas não há favorito claro, revela a CNN.

A candidata apoiada por Xiomara Castro é Rixi Moncada, do partido de governo Liberty and Refoundation (LIBRE), ex-ministra da Defesa e primeira mulher a ocupar o cargo. Rixi Moncada comprometeu-se a dar continuidade à agenda de Castro, focada na proteção social e na democratização da economia.

O centrista Salvador Nasralla, do Partido Liberal, antigo vice-presidente de Xiomara Castro, defende reformas laborais e relações comerciais mais fortes com o Ocidente.

O candidato do Partido Nacional, o empresário de direita e ex-presidente da câmara de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura, aposta numa plataforma de livre mercado e conta com o apoio do ex-presidente norte-americano Donald Trump.

“O Tito e eu podemos trabalhar juntos para combater os narcocomunistas e fornecer a ajuda necessária ao povo hondurenho”, escreveu Trump na plataforma Truth Social. Segundo o ex-líder norte-americano, Asfura “defende a democracia e combate Maduro”, numa referência ao presidente venezuelano, com quem Washington mantém tensões crescentes há vários meses.

Tanto o partido no poder como a oposição alimentaram alegações de fraude eleitoral antes da votação, o que, segundo críticos, minaria a integridade do sistema. Este clima de tensão coloca pressão sobre o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão independente liderado por três conselheiros de cada um dos principais partidos do país.

O mandato de Xiomara Castro termina a 27 de janeiro, sendo esta a primeira vez que uma presidente de esquerda conclui o mandato em Honduras. A eleição é vista como uma batalha decisiva entre visões opostas para o país, numa altura em que a economia tem registado crescimento moderado.

