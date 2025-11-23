Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lando Norris (McLaren) e Oscar Piastri (McLaren) foram desqualificados do Grande Prémio de Las Vegas depois de ambos os monolugares dos pilotos da McLaren terem infringido as regras no que toca ao desgaste das pranchas de fundo.

As regras ditam que "a espessura do conjunto de tábuas medida perpendicularmente à superfície inferior deve ser de dez milímetros (mm) ± 0,2 mm e deve ser uniforme quando novo. Uma espessura mínima de nove mm é aceitável devido a desgaste". Segundo os relatórios, o carro de Norris e de Piastri tinha pranchas de fundo desgastadas e que mediam cerca de 8.8 mm, sendo que o método utilizado permite uma precisão de 0,001 mm.

De recordar que esta não é a primeira vez que um piloto é desqualificado de um GP em 2025 com desgaste excessivo das pranchas de fundo. Aconteceu o mesmo a Lewis Hamilton (Ferrari) na China e a Nico Hülkenberg (Stake F1) no Bahrain.

Assim, Norris perde a segunda posição e Piastri o quarto lugar, vendo assim Max Verstappen, que venceu o GP, aproximar-se na batalha pelo título de pilotos em 2025. Agora, Verstappen e Piastri tem os mesmos pontos, estando a apenas 24 de Norris, que mantém a liderança do campeonato.

No que toca aos resultados do GP, George Russell (Mercedes-AMG) termina em segundo, enquanto Kimi Antonelli (Merecedes-AMG) ascende ao pódio, depois de protagonizar uma excelente corrida, tendo partido da 17.ª posição.

