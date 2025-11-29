Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O lance decisivo aconteceu já na segunda parte, revela a CNN Brasil. Após um cruzamento de Arrascaeta, o ex-jogador do FC Porto, Danilo surgiu completamente livre na área, saltou mais alto do que a defesa do Palmeiras e cabeceou com força para a baliza o que resultou no 1-0 contra a equipa de Abel Ferreira.

O golo levou os adeptos dos rubro-negros (claque do Flamengo) à loucura e deu ao Flamengo o impulso que procurava numa final intensa.

