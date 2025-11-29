Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "estes jovens são espetaculares". "Isto para Portugal é muito importante. Às vezes as pessoas dizem 'mas porquê que o presidente dá tanta importância a isso'. O futebol tem um peso", recorda.

O presidente da República lembrou ainda um episódio em que o embaixador do Lesoto, África do Sul, disse que "adora" Portugal devido a Eusébio e Cristiano Ronaldo. São estes os que "marcam Portugal no mundo".

"Recordem cada segundo deste momento", disse ainda Marcelo. "Percebam o que isto significa para Portugal, para o mundo, e para Portugal cá dentro. Há milhares e milhares de jovens que todos os dias saem mais cedo da escola e vão mais tarde para casa para irem treinar Portugal. (...) Agora têm exemplos que podem admirar".

"Habituem-se, porque vamos continuar a ganhar", disse anteriormente Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. "Voltámos a trazer a portugalidade, aquilo que é o sentimento nacionalista e dizer que somos capazes".

"Continuaremos neste nível de exigência, sem arrogância", garantiu.

Bino Maçães, selecionador sub-17, enalteceu o crescimento dos jovens durante o mundial. "Quero agradecer aos meus jogadores porque tiveram um desempenho fantástico, com um crescimento tremendo. Este foi o culminar da maturidade. Parabéns pelo vossos desempenho, foram grandes, obrigado a todos", afirmou.

O Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar, recebeu, na quinta-feira, a final do Campeonato do Mundo de sub-17 e Portugal sagrou-se campeão.

Anísio Cabral marcou o único golo de Portugal contra a Áustria aos 32 minutos.

