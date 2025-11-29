Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O golo de Pavlidis, que chegou ao 10.º na presente temporada, surgiu no prolongamento, garantindo três pontos para o Benfica. O argentino Prestianni tinha marcado o golo de empate aos 89 minutos, depois golo inaugural do venezuelano Chuchu Ramírez pelo Nacional.

Com este resultado, o Benfica mantém o terceiro lugar, agora com 28 pontos, igualando o Sporting, próximo adversário no campeonato, e ficando a três do líder FC Porto, ambos com menos um jogo disputado.

O Nacional prolonga para quatro jogos a série sem vitórias e mantém-se no 11.º lugar, com 11 pontos, enquanto o Benfica prepara-se para um duelo contra o Sporting, à procura de encurtar distâncias para a liderança da Liga.

