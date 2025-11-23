Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Max Verstappen manteve a luta pelo título em aberto. Apesar de as probabilidades de conquistar o cetro diminuírem a cada prova, o piloto da Red Bull fez questão de aproveitar um erro de Lando Norris na largada, mantendo as contas vivas, com mais uma excelente vitória.

A vitória do piloto da Red Bull Racing prolonga a luta pelo título de pilotos em 2025, com Lando Norris (McLaren), que foi segundo classificado, a manter a liderança do campeonato com 408 pontos. George Russell (Mercedes-AMG) completou o pódio em Las Vegas.

No que toca à batalha pelo campeonato, Oscar Piastri (McLaren) foi quarto classificado em Vegas, estando para já a 30 pontos do seu rival. Verstappen, com a vitória, coloca-se a 42 pontos da liderança.

As classificações do Grande Prémio ainda são provisórias, pois ambos os McLaren, de Norris e Piastri, estão sob investigação por alegada violação das regras em relação ao desgaste excessivo das pranchas de fundo dos seus monolugares.

