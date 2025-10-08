Num vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Sérgio Conceição, de 50 anos, afirmou que a "vitória não é uma opção, é uma identidade que nos define" para depois se apresentar: “Eu sou o Sérgio Conceição, cheguei para construir a glória com o Al Ittihad.”
O antigo internacional português conquistou a Supertaça italiana com o Milan e, antes disso, viveu sete temporadas no FC Porto, onde venceu três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga. No passado, treinou ainda Olhanense, Académica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e o Nantes, em França.
No Al Ittihad, Conceição vai reencontrar Danilo Pereira, com quem trabalhou no FC Porto entre 2017 e 2020, e juntará forças com Roger Fernandes, também português e ex-jogador do Sporting de Braga.
Com esta nomeação, a Liga saudita passa a contar com sete treinadores portugueses entre as 18 equipas:
Sérgio Conceição (Al Ittihad)
Jorge Jesus (Al Nassr)
Pedro Emanuel (Al Fayha)
Armando Evangelista (Damac)
José Gomes (Al Fateh)
Mário Silva (Al Najmah)
Paulo Sérgio (Al Akhdoud)
