Num vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Sérgio Conceição, de 50 anos, afirmou que a "vitória não é uma opção, é uma identidade que nos define" para depois se apresentar:  “Eu sou o Sérgio Conceição, cheguei para construir a glória com o Al Ittihad.”

O antigo internacional português conquistou a Supertaça italiana com o Milan e, antes disso, viveu sete temporadas no FC Porto, onde venceu três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga. No passado, treinou ainda Olhanense, Académica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e o Nantes, em França.

No Al Ittihad, Conceição vai reencontrar Danilo Pereira, com quem trabalhou no FC Porto entre 2017 e 2020, e juntará forças com Roger Fernandes, também português e ex-jogador do Sporting de Braga.

Com esta nomeação, a Liga saudita passa a contar com sete treinadores portugueses entre as 18 equipas:

  • Sérgio Conceição (Al Ittihad)

  • Jorge Jesus (Al Nassr)

  • Pedro Emanuel (Al Fayha)

  • Armando Evangelista (Damac)

  • José Gomes (Al Fateh)

  • Mário Silva (Al Najmah)

  • Paulo Sérgio (Al Akhdoud)