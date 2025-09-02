Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal Record, a documentação não chegou a tempo de tornar válida a inscrição do extremo na Liga Portugal, de tal forma que o jogador não consta na última atualização do organismo, apesar da sua inscrição ter entrado a tempo na plataforma TMS (Transfer Matching System) da FIFA.

Segundo o jornal A Bola, a não inscrição do antigo jogador do Vitória SC poderia ter sido evitada se o processo tivesse sido iniciado por email, sendo que a única obrigatoriedade existente era que este entrasse antes das 23h59 de segunda-feira na caixa de correio eletrónico da Liga. Assim, este passo teria dado aos leões mais 24 horas para concluir o processo.

"Sem prejuízo, no último dia de cada período de inscrições, o processo de inscrição pode ser instruído […] por correio eletrónico, sendo que neste caso deverá ser preenchida toda a informação via TRANSFER até ao final do dia útil seguinte (n.º 5, ibid.), ou seja, até ao final do dia 02 de setembro de 2025", pode ler-se no documento, disponível no site da Liga.

"Recordamos que os atos praticados na plataforma TRANSFER são certificados, incluindo quanto à data e segundo em que foram praticados, através do Observatório Astronómico de Lisboa, valendo, no caso do correio eletrónico, o momento da respetiva entrada no endereço eletrónico transfer@ligaportugal.pt", refere igualmente o comunicado.

Contratos rececionados até às 24h00:

Edney Henrique Santos da Silva - Portimonense, SAD - Cedência Temporária

Mateus Barbosa dos Santos - Portimonense, SAD - Transferência Internacional

Jorge Monteiro Meireles - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Claudio Mendes Vicente - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ., Lda. - Inclusão no plantel

Alfonso Pastor Vacas - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Omar Tyrell Crawford Richards - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Tamás Nikitscher - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Lorent Talla - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Dodi Lukebakio Ngandoli - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Federico Coletta - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior)

Adegboyega Olamilekan Temitope - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Guilherme Liberato Tomás de Aquino - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Nuno Costa Cunha - Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Transferência Nacional

Lucas Daniel Silva - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Pedro Henrique Cardoso de Lima - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Miguel Cristóvão Pires - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Fábio José Christian de Sousa - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Transferência Nacional

Henrique Martins Pereira - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Cedência Temporária

Lucas de Lima Linhares - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional

Marco António Martins Ribeiro - Futebol Clube de Felgueiras, SAD - Transferência Nacional