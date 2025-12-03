Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Marcelo Rebelo de Sousa recebeu alta clínica do Hospital de São João, anunciou a presidente do Conselho de Administração da unidade, Maria João Baptista.
“Deve deixar o hospital dentro de cerca de uma hora”, acrescentou.
O presidente vai almoçar no hospital e, nos próximos dias, terá de seguir cuidados específicos relacionados com a dieta e alguma limitação de atividades físicas.
Antes de regressar de carro ao Palácio de Belém, o presidente vai falar aos jornalistas.
