Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão de todos os pedidos de cartões verdes e de naturalização de cidadãos de 19 países considerados de alto risco, numa decisão tomada dias após um tiroteio em Washington, atribuído a um cidadão afegão, que provocou a morte de uma militar da Guarda Nacional e ferimentos graves num segundo soldado.

A suspensão aplica-se aos doze países cujos cidadãos já estavam proibidos de entrar nos EUA desde junho – Afeganistão, Myanmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iémen – e a outros sete países com restrições na emissão de vistos: Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela.

A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, defendeu publicamente a medida, descrevendo os cidadãos desses países como “assassinos, sanguessugas e viciados em assistência social”, e o Presidente Donald Trump afirmou que migrantes da Somália “não são bem-vindos” nos Estados Unidos.

Além disso, todas as decisões sobre concessão de asilo foram congeladas desde o ataque de 26 de novembro, refletindo a prioridade da Administração Trump em combater a imigração ilegal. Nos últimos meses, as expulsões de imigrantes tornaram-se uma marca política central, apesar de algumas medidas terem sido contrariadas por decisões judiciais.

Na sequência do endurecimento da política migratória, oito juízes de imigração em Nova Iorque foram demitidos pelo Departamento de Justiça, enquanto agentes federais percorrem os corredores do tribunal do n.º 26 da Federal Plaza para deter migrantes à saída das audiências. As cenas de confrontos e de famílias separadas têm atraído atenção internacional, transformando o tribunal num símbolo da política mais rígida em relação aos imigrantes em situação irregular.

___