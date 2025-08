Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um dia depois da sua morte, Benni McCarthy, atual selecionador do Quénia, recordou Jorge Costa, durante uma conferência de imprensa, onde não escondeu a emoção e as lágrimas.

«É difícil falar. Espero que ele esteja num sítio bom. O nosso capitão no FC Porto, o nosso líder, eu era um miúdo de África e ele tomou conta de mim. Não tive oportunidade de me despedir dele, estou muito triste, mas fica na memória os incríveis momentos que vivemos. Vencemos muita coisa juntos. A Liga portuguesa, a Taça de Portugal a Liga dos Campeões. Quem me dera ter-lhe ligado na semana passada ou antes, agora é impossível" disse.