Imagens divulgadas nas redes sociais mostram labaredas intensas e densas colunas de fumo a sair dos edifícios, enquanto os bombeiros tentam controlar o incêndio e resgatar moradores retidos nos pisos superiores, noticia a BBC.

As autoridades acreditam que o fogo pode ter-se alastrado através da estrutura de andaimes de bambu instalada no exterior dos prédios, prática comum em obras de construção e renovação na região.

Equipas de emergência permanecem no local, continuando as operações de combate às chamas e de busca e salvamento. Ainda não se conhece o número exato de pessoas feridas ou desaparecidas.

*notícia atualizada às 11h00

