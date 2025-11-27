Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ator, que foi casado com a atriz Rita Salema, com quem tem uma filha, Francisca e estava internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa com uma doença prolongada, ao que o 24notícias conseguiu apurar. Já estaria doente há vários meses.

O ator era natural de Braga, estudou no Liceu Sá de Miranda, foi fundador de três grupos de teatro em Braga, entre eles o grupo de Teatro Universitário do Minho.

Estreou-se como ator no Teatro da Comuna e passou pelo Teatro Experimental de Cascais, Teatro Nacional D. Maria II e pelo Teatro Aberto. Como encenador dirigiu espetáculos de Frank Wedekind e Camilo Castelo Branco.

Era uma presença regular na televisão nacional e participou em séries como "Os Malucos do Riso", na SIC e no cinema participou nos filmes "Zona J" e "Um Tiro No Escuro", de Leonel Vieira, "Debaixo da Cama", de Bruno Niel, e Uroboro, de Luís Gomes.

Os últimos projetos televisivos em que participou foram a novela Cacau, em 2024 e Rua das Flores em 2022, na TVI.

