Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As operações de resgate prosseguem nos sete prédios em Hong Kong, com bombeiros e equipas de emergência a trabalhar em condições extremas de calor, fumo intenso e estruturas instáveis para localizar sobreviventes. O número de desaparecidos tem oscilado à medida que as autoridades vasculham os escombros das oito torres, que alojam cerca de 4800 residentes em 2000 apartamentos. Mais de 900 pessoas foram evacuadas para abrigos temporários.

As investigações preliminares apontam para os andaimes de bambu e as redes plásticas verdes utilizadas nas obras de renovação como fatores que contribuíram para a rápida propagação do fogo. As autoridades detiveram três pessoas, dois diretores da empresa de construção e um consultor de engenharia, sob suspeita de homicídio por negligência grave. O uso tradicional de andaimes de bambu, comum em Hong Kong, está agora a ser questionado por motivos de segurança.

_

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.