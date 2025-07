Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após a concretização do negócio de Richard Ríos, Rui Costa, presidente do Benfica, virou-se agora para outro dos objetivos para a próxima temporada, João Félix.

O acordo entre o Benfica e o internacional português é total e o próprio jogador já revelou publicamente a sua vontade de voltar a jogar nos encarnados. À sua espera tem um contrato de cinco anos e um salário na ordem dos quatro milhões de euros brutos, que o colocará no topo dos mais bem pagos, lado a lado com Richard Ríos, contratado ao Palmeiras.

Para que a contratação seja possível, falta agora o mais difícil, chegar a um entendimento com o Chelsea. Algumas arestas foram já limadas, nomeadamente o facto do Benfica aceitar comprar já 50% do passe do jogador, pagando uma verba superior a 20 milhões de euros. Falta definir os restantes 50%.

Inicialmente, a ideia dos encarnados passava apenas por comprar os tais 50% e eventualmente realizar nova injeção de capital se o jogador de 25 anos voltasse ao nível que levou o Atlético de Madrid a pagar 126 milhões pela sua contratação, em 2019.

No entanto, dados os registos do futebolista nos últimos anos, onde não foi feliz em vários palcos, como no Barcelona, Chelsea e Milan, o Chelsea pretende que o Benfica salvaguarde a compra dos restantes 50%. Ou seja, os blues pretendem recuperar os 52 milhões de euros que investiram na sua aquisição nesta última temporada.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Os planos do Chelsea passam por o Benfica, contratualmente, ficar obrigado a comprar o restante passe nas próximas épocas, por um valor perto dos 30 milhões de euros.

Outra solução também em cima da mesa é o empréstimo do jogador, mas com cláusulas obrigatórias, caso João Félix cumpra determinados objetivos durante a temporada. O cenário seria muito idêntico ao de cima, pois as tais cláusulas obrigariam os encarnados a comprar o futebolista em 2026.

Estes são os grandes obstáculos que Rui Costa e Rui Pedro Braz, diretor desportivo das águias, têm de ultrapassar para presentear o jogador a Bruno Lage. Aliás, este foi desde o primeiro minuto o principal objetivo do técnico, que trabalhou com João Félix na formação dos encarnados e depois em 2018/2019, quando o futebolista encantou tudo e todos e levou o Atlético de Madrid a pagar os tais 126 milhões de euros.

Bruno Lage conta, aliás, com o futebolista já para o primeiro jogo da época, dia 30, diante do Sporting, pelo que Rui Costa está a tentar tudo para concretizar esse desejo do técnico e da estrutura dos encarnados.