A queixa surgiu dias após a acusação de que essas políticas permitiram que imigrantes ilegais com antecedentes criminais permanecessem em liberdade, resultando alegadamente no tiroteio de um agente fora de serviço da Proteção de Fronteiras, em Manhattan.

A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que a cidade libertou milhares de criminosos, colocando em risco a segurança dos cidadãos. O presidente da câmara, Eric Adams, defendeu os princípios das leis locais, mas admitiu que estas podem ir longe demais ao lidar com criminosos violentos, apelando a uma revisão das políticas para melhorar a cooperação com o governo federal, conta a CNN.

Esta ação judicial segue processos semelhantes contra Los Angeles, o estado de Nova Iorque, Colorado, Illinois e várias cidades de Nova Jérsia. As autoridades federais sublinham que os dois suspeitos do ataque recente — ambos imigrantes ilegais com histórico criminal — beneficiaram das políticas de cidade santuário de Nova Iorque.