Este artigo é sobre Faro . Veja mais na secção Local

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), realizou, na última sexta-feira, uma operação direcionada à verificação do cumprimento das regras legais aplicáveis ao exercício de atividade no setor da restauração e bebidas, lojas de conveniência e venda de bebidas alcoólicas, mercearias, entre outros, situados em zonas de grande fluxo turístico balnear, no concelho de Albufeira.

LUSA