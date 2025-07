Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os partidos em Belém, na sua contínua análise à Lei dos Estrangeiros. Foi após essas reuniões que o Presidente da República, e em declarações ao Observador, que mostrou-se preocupado com números insuflados da imigração.

Na altura, Marcelo considerou mesmo que “uma coisa não joga com a outra“, estimando que, se existissem realmente 1,6 milhões de estrangeiros no país, a população total seria de 12 milhões. Para Portugal ter menos de 11 milhões de habitantes, o número de estrangeiros residentes teria de ser “um pouco menos de um milhão”, admitiu o Presidente da República.

Entretanto, o INE , em resposta ao Expresso, revelou que “a AIMA ainda não transmitiu ao INE informação sobre ‘População estrangeira com título de residência válido em 31 de dezembro’ e ‘Concessões de títulos de residência’ relativa a 2024, nem revisões de dados enviados em anos anteriores, encontrando-se o INE na expectativa de vir a receber essa informação o mais breve possível, no âmbito da articulação das duas entidades”.

Ainda não existe um relatório oficial que retrate esta realidade. Assim sendo, o INE também afirma que “não tem a informação com o detalhe necessário que permitisse a sua integração na metodologia de cálculo das estimativas de população”. Neste momento, fonte do INE confirmou ao Observador que o instituto se encontra “na expetativa de vir a receber essa informação o mais breve possível, no âmbito da articulação das duas entidades”.