"Permitindo a todos os sócios e adeptos acompanhar o arranque da nova temporada da equipa orientada por Bruno Lage", a BTV vai transmitir a Eusébio CUP em sinal aberto na BTV.

Na nota divulgada no site, "a transmissão em sinal aberto reflete o compromisso do Clube em aproximar ainda mais os Benfiquistas da sua equipa, numa noite de homenagem ao Pantera Negra, Eusébio da Silva Ferreira".

A Eusébio Cup celebra neste ano a sua 13.ª edição. A primeira vez que se disputou foi em 2008, frente ao Inter de Milão, com o próprio Eusébio a dar, simbolicamente, o pontapé de saída.

Nas duas últimas edições da prova, as águias venceram e colocaram o troféu que no Museu Benfica – Cosme Damião. Em 2022, vitória por 3-2 frente ao Newcastle e em 2024, triunfo por 5-0 diante do Feyenoord.

O jogo de hoje está marcado para as 20h00 (-1h, Açores) deste sábado, no Estádio da Luz.