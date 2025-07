Max Verstappen vitorioso na F1 Sprint em Spa-Francorchamps

O francês Esteban Ocon (Haas) foi o quinto, na frente do espanhol Carlos Sainz (Williams).

Com estes resultados, Oscar Piastri mantém o comando do campeonato, com 241 pontos, mais nove do que o seu companheiro de equipa, Lando Norris, que é segundo. Max Verstappen recuperou um ponto ao líder e é terceiro, com 173.

Domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio da Bélgica.