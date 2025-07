Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica está muito ativo no mercado e, já depois dos laterais Dedic e Obrador e dos médios Ríos e Barrenechea, as águias avançam agora para contratações para a frente de ataque.

Como o 24notícias revelou, há negociações avançadas por João Félix com o Chelsea. O Benfica está disposto a pagar mais de 25 milhões de euros por metade do passe do futebolista de 25 anos, faltando, contudo, definir os moldes do futuro pagamento dos restantes 50% do passe.

O Chelsea está intransigente quanto a esta última parte, dado que quer ser ressarcido do que pagou há um ano pelo jogador, concretamente 54 milhões de euros.

Rui Costa lidera esta negociação e tem esperança que o jogador possa chegar até sábado, dia em que o Benfica joga contra o Fenerbahçe, da Turquia, para a Eusébio Cup.

João Félix é assim um objetivo para a frente de ataque, mas não é o único. Ivanovic, do Union St. Gilloise, é o outro objetivo para rivalizar com Pavlidis. Há também negociações com os belgas e o Benfica já colocou em cima da mesa uma oferta na ordem dos 20 milhões de euros.

O jogador é, aliás, visto como um novo Gyokeres. Ou melhor, o estilo de jogo é semelhante ao ainda jogador do Sporting, que tantos golos marcou nas últimas duas temporadas no campeonato português. Aos 21 anos, o internacional croata é cobiçado por vários clubes pela Europa fora, tendo mesmo sido alvo de conversações por parte do Sporting, mas os encarnados estarão na frente da corrida, de acordo com informações recolhidas.

Apesar de as águias estarem confiantes na contratação de Ivanovic, há outras alternativas em cima da mesa, como por exemplo o colega do croata no Union Saint-Gilloise, o canadiano Promise, de 24 anos. O avançado está bem referenciado pelas águias, sendo, contudo, uma segunda alternativa a Ivanovic.