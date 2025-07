Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Continuam as negociações entre Benfica e Chelsea para a incorporação de João Félix no clube da Luz. Se as partes já tinham acertado uma parte inicial do negócio, com os encarnados a garantirem que compravam 50% do passe, faltava definir a restante percentagem.

Os encarnados admitiam pagar 25 milhões pelos tais 50%, mas o Chelsea queria que as águias também garantissem num futuro próximo que compraria a restante percentagem, tentando recuperar parte dos 54 milhões que pagaram ao Atlético de Madrid na temporada passada.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

As águias, contudo, torceram o nariz a esse compromisso, admitindo chegar aos 27 milhões por 50%, mas não se comprometendo totalmente com os restantes.