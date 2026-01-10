Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O documento que pode ser consultado aqui reúne informação essencial para garantir uma experiência segura, organizada e agradável, abordando acessos ao estádio, horários de abertura de portas, regras de entrada, recomendações de segurança, serviços disponíveis e orientações gerais para os adeptos.

Os adeptos poderão consultar detalhes sobre os parques de estacionamento, incluindo a disponibilidade de serviço de transporte gratuito até ao estádio, bem como informações sobre os pontos de encontro criados especificamente para os fãs de cada equipa.

Além disso, o guia integra o Manual de Acessibilidades, desenvolvido pela Fundação do Futebol, que garante condições de acesso equitativas e adequadas a todos os públicos, reafirmando o compromisso com a inclusão e a participação plena de todos na final. Este manual detalha os acessos, a circulação, os serviços e as infraestruturas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, permitindo que os adeptos com mobilidade reduzida possam planear antecipadamente a sua presença de forma segura e informada.

A abertura de portas ocorrerá às 18h00, sendo recomendado que os adeptos cheguem com antecedência, de modo a evitar filas, garantir acesso mais rápido e habilitar-se a prémios e descontos exclusivos.

