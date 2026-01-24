Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o mesmo jornal, quatro adeptos terão inicialmente recebido autorização para entrar nas instalações, tendo depois sido permitida a entrada de todos os presentes. A presença de um número tão elevado de pessoas gerou um clima de tensão no local.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já mobilizou reforços para o Seixal, no sentido de controlar a situação e garantir a segurança, tanto dos adeptos como dos profissionais e jogadores que se encontram no centro de treinos.

Até ao momento, não há informação oficial do clube sobre a situação, nem sobre eventuais contactos entre a direção e os adeptos. O desfecho da manifestação ainda não é conhecido, estando o cenário a ser acompanhado pelas autoridades.

