Rodrigo Mora ainda pode sair do FC Porto neste defeso, sabe o 24notícias. Segundo fontes próximas do jogador, que não quiseram revelar o nome do clube, há um emblema das cinco principais ligas europeias disponível para pagar os 70 milhões de euros da cláusula de rescisão do avançado de 18 anos.

O futebolista, que se destacou esta temporada ao serviço dos azuis e brancos, já tinha sido associado ao PSG, campeão de França e que venceu também esta temporada a Liga dos Campeões, tendo perdido a final do Mundial de Clubes para o Chelsea, e outros clubes foram associados ao seu futuro. Agora, contudo, haverá um clube disposto a pagar a cláusula de rescisão.

Mora é visto como um diamante no mundo do futebol, devido à sua idade e, claro, ao seu talento, pelo que não será de estranhar que os principais emblemas queiram adiantar-se na corrida ao jovem jogador.

Para a saída ser uma realidade, contudo, além do clube estar disposto a pagar a cláusula de rescisão, terá também de convencer Rodrigo Mora a abandonar já a cidade Invicta. O futebolista sabe que é uma aposta da SAD e também do novo treinador Francesco Farioli, pelo que a decisão de abandonar o seu clube de sempre, em tão tenra idade, poderá pesar, revelaram as mesmas fontes,.

Tendo sido aposta na última convocatória de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, e perspetivando o Mundial de 2026, Rodrigo Mora também sabe que terá de jogar com regularidade, pelo que uma eventual saída terá de ser muito bem pensada.