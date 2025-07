Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Rauva, primeira plataforma portuguesa de gestão financeira para pequenas e médias empresas, pretende contratar 500 novos profissionais até ao final de 2026. A empresa de fintech tem foco no crescimento das equipas de produto e apoio.

“É uma oportunidade única de crescer com a empresa, assumir responsabilidades desde o primeiro dia e construir uma carreira fora do comum”, refere Inês Quaresma, Head of People da Raiva, em comunicado enviado às redações.

A empresa quer continuar a progredir com o objetivo principal de “criar soluções que libertem os empreendedores da burocracia e lhes devolvam tempo para se dedicarem ao que realmente importa – fazer crescer o seu negócio”.

À procura de talento com especial foco em dez engenheiros seniores, o CEO Jon Fath afirma estar a "reunir o melhor talento em todas as áreas" e acrescenta que o trabalho da Rauva é "real, rápido e global”.

A empresa, segundo Jon Fath, "em apenas dois anos" teve um crescimento de "cerca de 100 pessoas" e diz que "Portugal tem tudo o que uma empresa tecnológica global precisa: talento de excelência, acesso direto aos mercados europeus, africanos e latino-americanos, e um ecossistema institucional que acredita no valor da inovação”.